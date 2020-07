Pedullà: al netto delle plusvalenze, Osimhen è costato al Napoli meno di 50 milioni

Osimhen e le plusvalenze. Non tutto torna nell’operazione che ha portato Osimhen al Napoli, a partire dalle dichiarazioni di De Laurentiis di solito così abbottonato sulle reali cifre delle operazioni di mercato. “Parlare di soldi è volgare” è una delle frasi che spesso ha pronunciato. Stavolta, invece, il presidente del Napoli ci ha tenuto a far sapere che Osimhen è costato al Napoli 80 milioni, addirittura ne ha rivelato l’ingaggio (attorno ai 4 milioni). Mai accaduto.

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha offerto la sua interpretazione:

“Nell’operazione complessiva tra Lille ed il Napoli ci sono plusvalenze eventuali e varie. Karnezis in testa. Ma, per chiarire, dallo scomputo Osimhen costa poco meno di 50 più bonus non semplici. Il Napoli paga ma incassa”.