Napoli-Lazio, Manolas e Koulibaly centrali. Niente passerella finale per Karnezis

Sul CorSport. In mediana ci sarà Lobotka. Il tridente sarà formato da Callejon, Mertens e Insigne

Questa sera, al San Paolo, andrà in scena Napoli-Lazio, ultima partita di campionato e anche prova generale prima del match di Champions contro il Barcellona. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la formazione scelta da Gattuso dovrebbe essere molto simile a quella che scenderà in campo al Camp Nou l’8 agosto.

“Restano un paio di dubbi, tra la difesa e il centrocampo, ma tutto sommato l’ossatura sarà quella di oggi: Ospina in porta; Di Lorenzo, il recuperato Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva a quattro; Fabian, Lobotka e Zielinski in mediana; Callejon, Mertens e Insigne nel tridente. Per la verità, l’idea di Rino era quella di concedere a Karnezis la passerella finale, ma il portiere greco è stato appena ceduto al Lilla e dunque il progetto sembra naufragato. Salvo contrordine a sorpresa”.