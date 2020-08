Milik prende in considerazione l’ipotesi di un trasferimento alla Roma

Su Repubblica Napoli: la trattativa con la Juve è bloccata dal no di Bernardeschi, così il polacco pensa di prendere in considerazione la soluzione giallorossa. Al Napoli andrebbero Under più 15 milioni

Il mercato è inevitabilmente condizionato dalla crisi post pandemia: ci sono pochi soldi da investire, per tutti, e molti scambi da realizzare. Uno di questi potrebbe servire anche a sbrogliare la cessione di Milik, scrive Repubblica Napoli. Da mesi il polacco si è promesso alla Juve, ma la trattativa non è mai decollata.

“Il no di Bernardeschi al Napoli ha bloccato l’operazione e lo stesso attaccante polacco ha deciso di guardarsi in giro: restare un anno ai margini con l’Europeo all’orizzonte non è molto conveniente, quindi Milik sta pensando di prendere in considerazione un’altra soluzione. La più immediata è la Roma“.

Lo spazio per il polacco nell’attacco del Napoli si è ridotto e le prospettive, per lui, sono cambiate.

“Con Mertens e Petagna, lo spazio per Milik si è ridotto e l’ipotesi Roma è diventata forte nelle ultime ore. La possibilità di imbastire una maxi-operazione è concreta: il Napoli segue Cengiz Under, uno dei possibili eredi di Josè Callejòn. Milik andrebbe in giallorosso con un conguaglio di 15 milioni a favore del club di De Laurentiis. Resterebbe slegato l’affare Veretout, considerato l’ideale in mediana dopo la partenza di Allan, in direzione Everton dove lo aspetta Carlo Ancelotti. Ci sono dettagli da limare, ovvio, e naturalmente l’ultima parola spetta a Milik”.