Milik-Juve, la pista Pellegrini per sbloccare l’affare potrebbe diventare concreta

Luca Pellegrini saluta il Cagliari e torna alla Juventus. Ora dovrà decidere del suo futuro. La Juventus lo ha proposto al Napoli come contropartita per Milik e nei prossimi giorni questa potrebbe diventare una pista concreta. Tutto dipenderà da un incontro in programma tra il suo agente, Mino Raiola e Paratici.

“Ora per il terzino della Roma si tratta di scegliere la soluzione migliore per la sua carriera. Nei giorni scorsi ha parlato il suo agente Mino Raiola, il quale presto avrà un confronto con Paratici. Sul tavolo c’è la possibilità di restare in bianconero e lottare con Alex Sandro per una maglia da titolare, ma a oggi non va escluso un addio. Il suo profilo piace molto al Napoli, il suo cartellino può essere la chiave per sbloccare la trattativa per arrivare a Milik. Ipotesi, che nei prossimi giorni potrebbe diventare qualcosa di più concreto. Pellegrini è stato chiaro, a 21 anni vuole giocare, vuole sentirsi protagonista. Se non può farlo a Torino lo farà altrove”.