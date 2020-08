Milik accetta la Roma, ma non c’è accordo sulla valutazione di Under (e Riccardi non vuole il Napoli)

Sul CorSera. La Roma non ha intenzione di aggiungere cash al trasferimento in azzurro di Under per arrivare alla richiesta del Napoli di 40 milioni per il polacco. La trattativa si è arenata sulla valutazione delle contropartite

Roma, Napoli e Juve sono coinvolte in un intricatissimo groviglio di mercato che, se andrà tutto a buon fine, vedrà il trasferimento di Dzeko alla Juve e quello di Milik alla Roma in cambio di Under e Riccardi. Ma la trattativa è tutt’altro che agevole, scrive il Corriere della Sera.

“Ma il lavoro è arduo e gli ostacoli da superare sono ancora molti, perché sono tanti gli interessi — economici e sportivi — da far coincidere. Nelle ultime ore un nodo è stato sbrogliato: Milik sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento alla Roma. Si era promesso alla Juve, ma i bianconeri non sono riusciti a trovare l’accordo con il Napoli; all’inizio il polacco ha vissuto il possibile trasferimento in giallorosso come una diminutio, però i suoi agenti gli hanno fatto capire che l’occasione è comunque eccellente”.

Il problema è, però, che Roma e Napoli non hanno ancora raggiunto l’accordo sulla valutazione dei giocatori da inserire nell’affare.

“Non è stato invece raggiunto l’accordo tra le due società e questo al momento è il punto su cui si è incastrata la mega-operazione. Il Napoli valuta Milik 40 milioni benché abbia il contratto in scadenza nel 2021, la Roma non ha alcuna intenzione di aggiungere cash al trasferimento in azzurro di Under. Anzi. La questione da definire riguarda anche la valutazione da attribuire ai giocatori inseriti nell’affare, considerando pure il fatto che il club giallorosso deve girare all’Istanbul Basaksehir il 20 per cento di quanto incassato dalla cessione del turco”.

Non solo. Anche l’inserimento del giovane Primavera Riccardi sembra destare qualche problema.

“Nell’operazione potrebbe entrare Riccardi, classe 2001, talentino della Roma che già guadagna 500 mila euro a stagione e non sembra però troppo convinto del trasferimento a Napoli”.