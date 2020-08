Maksimovic-Napoli, non è esclusa la mediazione tra le parti per il rinnovo 

Sul CorMez. Il difensore non ha gradito il taglio proposto dal Napoli. Su di lui l’Everton. Si valuteranno le offerte ma la trattativa per la permanenza resta aperta

Nikola Maksimovic è diventato un caso. Il difensore non ha gradito il taglio proposto dal Napoli. Su di lui c’è anche l’Everton. Il club partenopeo valuterà le offerte, ma, scrive il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa per la permanenza resta aperta, come la strada di una mediazione tra le parti.

“Maksimovic rappresenta un caso aperto. Il difensore serbo non ha gradito il “taglio” della cifra proposta dal Napoli dopo il lockdown e la panchina di Barcellona, c’è l’interesse dell’Everton, si valuteranno le offerte ma resta aperto anche lo scenario di una mediazione tra le parti“.