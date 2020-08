L’Equipe: “Lo United e Klopp hanno invano provato a far cambiare idea a Osimhen (che ha voluto Napoli)”

Sul quotidiano sportivo francese una lunga e dettagliata ricostruzione della trattativa che ha condotto al trasferimento di Osimhen per 80 milioni

“Osimhen fa saltare il banco”, titola L’Equipe. E ancora: “Osimhen per tutto l’oro di Napoli”. Gli 80 milioni di euro – sulla carta – spesi (impegnati) dal Napoli per l’acquisto di Osimhen vanno ben al di là dei 105 milioni per Jeppson o i due miliardi per Savoldi. I tredici per Maradona furono bruscolini rispetto all’acquisto.

Oggi L’Equipe ribadisce un po’ di numeri, scrive che Osimhen passerà dai 960mila euro che guadagnava in Francia a un salario crescente che andrà dai 4 ai 5,5 milioni bonus esclusi.

L’Equipe, così come gli altri giornali francesi che hanno seguito la vicenda, ha da sempre scritto di un’offerta ufficiale del Napoli di 70 milioni di euro più bonus per 10 milioni. E ricorda che Osimhen ha superato le visite mediche a Roma sabato 18 luglio.

In Italia si scrive che in realtà – al netto delle plusvalenze – il reale esborso è di 47,5 milioni.

L’Equipe scrive che è l’acquisto più caro della storia per un giocatore africano. Non l’ingaggio più caro, aggiungiamo noi: il record spetta a Eto’O ma anche tanti altri africani hanno superato queste cifre. Pensiamo, giusto per citarne due, a Yaya Tourè e Drogba.

Di questi 80 milioni, il Lille ne girerà 7 allo Charleroi club belga da cui ha acquistato il nigeriano per 12,5 milioni di euro.

L’Equipe ricorda i tentennamenti di Osimhen dopo la morte del padre che è sempre stato il suo consigliere, l’uomo di cui Victor si fidava. E torna a dire che Gattuso ha proposto una riduzione del proprio stipendio pur di avere Osimhen.

Nel riepilogo della trattativa, viene ovviamente ricordato il cambio degli agenti. Osimhen ha lasciato il suo storico consigliere (oltre al padre) Jean-Gérard Benoit Czajka spalleggiato dal procuratore belga Didier Frenay. E ha nominato suo agente William D’Avila che in Italia agisce con Andrea D’Amico. I vecchi agenti, scrive il quotidiano sportivo francese, hanno minacciato azioni legali per la salvaguardia della vecchia commissioni di 5 milioni di euro.

L’Equipe scrive che nell’operazione sono entrati Karnezis e i tre della Primavera: Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. L’ammontare sarebbe attorno ai 20 milioni di euro. Qui, però L’Equipe aggiunge che il Lille pagherà i tre della Primavera solamente quando effettivamente saranno integrati nel Lille. Fino a quel momento, i loro ingaggi saranno pagati dal Napoli. Per ora sono stati girati in prestito dal Lille al Napoli.

L’Equipe scrive che sia Solskjær, tecnico del Manchester United, al telefono, sia Klopp avrebbero provato a far cambiare idea Osimehn. Ma senza successo.

Il 16 luglio Osimhen – scrivono i francesi – ha dato a De Laurentiis la propria parola d’onore.