Sky: maxi operazione di mercato tra Napoli e Lille. Quattro azzurri andranno in Francia

Non solo Victor Osimhen. Il Napoli ha intavolato con il Lille un’altra maxi operazione di mercato, che comprende il trasferimento di quattro giocatori azzurri in Francia. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

“Con il Lille, inoltre, è stata intavolata un’operazione separata che comprende il trasferimento di 4 giocatori del Napoli in Francia: si tratta del portiere Karnezis e dei tre Primavera Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000, Ciro Palmieri, attaccante 2000 cercato anche dal Chelsea da giovanissimo, e Luigi Liguori attaccante ’98 che ha fatto l’ultimo anno in prestito alla Fermana in Serie C. Per i 4 giocatori, il Lille pagherà al Napoli 20 milioni di euro netti (il Lille pagherà il contributo di solidarietà ai club terzi): l’esborso cash per acquistare Osimhen per il Napoli è dunque di 50 milioni di euro lordi (47.5 netti)”.