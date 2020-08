Juve, nessuna offerta per Higuain. Il club tratta per una buonuscita

Su Tuttosport. Per la Juve sarà un’operazione finanziariamente dolorosa liberarsi dell’argentino, ma i vertici del club non credono che il Pipita possa dare ancora contributi alla squadra

Secondo quanto scrive Tuttosport, il futuro di Gonzalo Higuain non sarà più in bianconero, a prescindere dalla volontà dell’attaccante argentino. La Juve nei prossimi giorni intavolerà una trattativa per un buonuscita che consenta la rescissione del contratto.

“Gonzalo Higuain non farà più parte della rosa della Juventus. Non ci sono possibilità che il Pipita riesca, come l’anno scorso, a confermarsi in squadra, opponendosi a qualsiasi soluzione di mercato. Davanti al centravanti, ora, ci sono solo due strade: accettare la cessione (anche se in questo momento non ci sono offerte) o la rescissione del contratto con la Juventus. Ovviamente con una buonuscita ed è proprio quella l’oggetto dell’ultima trattativa tra Higuain e il club bianconero che, probabilmente, andrà in scena nei prossimi giorni”.

Il quotidiano sportivo continua:

“In teoria Higuain dovrebbe guadagnare 7,5 milioni di euro netti nell’ultimo anno di contratto: la trattativa dovrà stabilire che parte dell’ingaggio riceverà l’argentino. In ogni caso la Juventus segnerà una minusvalenza di 18 milioni, ovvero l’ammortamento residuo sul bilancio, ultima tranche dei 90 milioni pagati dalla Juventus nel 2016 per l’acquisto dell’argentino. Insomma, sotto il profilo finanziario sarà un’operazione dolorosa per la Juventus, ma considerata necessaria dai vertici che non credono più nella possibilità che il Pipita possa dare un contributo tecnico alla squadra. Meglio un divorzio costoso che una convivenza forzata e improduttiva”.