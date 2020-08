Insigne: «Poteva finire anche peggio»

A Sky: «Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo, ma non l’abbiamo fatto. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara e ci dispiace per l’eliminazione»

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky al termine della sfida contro il Barcellona:

«Dispiace, sapevamo che era difficile, che era una squadra molto forte. Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo, ma non l’abbiamo fatto. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara e ci dispiace per l’eliminazione

Rammarico per una giocata sbagliata?

«Sì ci ho provato ed è andata male»

Potete crescere ancora negli impegni europei

«Penso di sì, loro hanno molti giocatori di fantasia, noi abbiamo cercato di giocare da squadra in campionato e stasera non ci siamo riusciti. Però penso che con il mister possiamo continuare a crescere. Quest’anno è stato un anno strano e loro hanno anche avuto una settimana in più per riposarsi»

Penso che siate sulla strada giusta anche per la mentalità

«Lo penso anche io, ma dobbiamo cercare, anche io, di fare più gol. Creiamo tante palle e facciamo pochi gol. Anche stasera abbiamo creato tanto senza concretizzare. Messi è stato furbo su Koulibaly , sul primo gol c’era fallo. Dopo il 3-0 poteva finire peggio ma siamo stati bravi a non perderci»

Vi aspettavate un Barcellona così?

«Sapevamo che loro avevano staccato il campionato e si erano caricati bene. Sono arrivati pronti, ma non penso che hanno fatto tanto rispetto a noi, sono stati bravi a concretizzare le occasioni che hanno avuto. Ora stacchiamo anche noi che ci vuole e cercheremo di preparare una grande stagione perché ci sono i presupposti»