Ne vengono scelti tre a settimana, anche se si tratta di una decisione erroneamente non presa. Riguardano i casi in cui è intervenuto o sarebbe dovuto intervenire il VAR

La nascita del VAR ha creato una linea di dialogo sconosciuta al pubblico e anche a tanti addetti ai lavori, tra l’arbitro di campo e quello in video. Un aspetto che ha fatto sorgere nuovamente il dibattito sull’opportunità che gli arbitri possano rilasciare dichiarazioni e spiegare le motivazioni di determinate decisioni.

In Belgio, come scrive Rivista Undici, hanno deciso di fare un primo enorme passo in avanti in questa direzione. Al termine di ogni settimana, infatti, sul sito della federazione viene pubblicato un articolo in cui i tre episodi più complessi che coinvolgono ma che soprattutto avrebbero dovuto coinvolgere il VAR vengono spiegati e laddove necessario viene anche riconosciuto l’errore.

Appositi video mostrano le situazioni discusse, a cui fa seguito l’esposizione didattica del provvedimento preso o eventualmente da assumere. In questo modo, l’associazione degli arbitri apre all’ammissione pubblica dell’errore commesso dal direttore di gara.