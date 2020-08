In 1500 si presentano alle selezioni del film di Sorrentino, la produzione chiude il casting per assembramento

Su Repubblica Napoli. E’ accaduto ieri a Palazzo Fondi. «Non è stato rispettato l’ordine pubblico, siete venuti in troppi. Gli stadi e le discoteche sono chiusi. Ci scusiamo, ma dobbiamo fermarci per la sicurezza di tutti».

Ieri, a Palazzo Fondi, si è svolto il casting per il nuovo film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”. Ma la produzione ha dovuto interrompere la selezione a metà perché gli assembramenti erano diventati ormai fuori controllo. La vicenda è raccontata da Repubblica Napoli, che riporta le parole dell’assistente alla produzione agli aspiranti attori assiepati fuori dal Palazzo.

«Il casting è chiuso. È pericoloso stare qui assembrati in così tanti. La vostra partecipazione è andata oltre le nostre aspettative. Non è stato rispettato l’ordine pubblico e siamo costretti a fermarci ».

Più della metà degli oltre 1500 aspiranti figuranti è dunque rimasta fuori dal portone. Potrà partecipare al casting solo via mail.

«Faremo un nuovo casting con una nuova organizzazione. Chi vuole intanto può inviare la propria candidatura con una foto in primo piano, una intera, nome e cognome. C’è un problema di ordine pubblico, non stiamo vivendo tempi normali. Ci scusiamo. Non è corretto, non è giusto, ma siete venuti in troppi… Gli stadi e le discoteche sono chiusi. Dobbiamo fermarci per la sicurezza di tutti».