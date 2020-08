Il rapporto tra Gattuso e il Napoli di De Laurentiis non lo deciderà un contratto

È montata un’attesa mediatica che non poggia su valide ragioni. Saranno il campo e le affinità tra i due a determinare la durata del sodalizio

È montata l’attesa mediatica per quest’incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso per l’eventuale rinnovo del contratto del tecnico calabrese. Un’attesa che però – al di là di quel che accadrà nelle prossime ore – non poggia su valide ragioni. Non sarà l’eventuale rinnovo a rinsaldare il rapporto il Napoli e Rino Gattuso.

De Laurentiis è grato al tecnico che ha vinto la Coppa Italia e ha creato anche un feeling con parte della tifoseria. Ma è ancora presto per stabilire quanto sarà saldo il rapporto tra i due.

Gattuso ha ancora un anno di contratto che scadrà nel 2021. E anche se dovesse essere rinnovato, non sarebbe un’assicurazione sul futuro. È stato lo stesso Gattuso, con molta franchezza, a spiegare a Barcellona che quando lui non si sente a proprio agio saluta tutti e va via. Ed effettivamente così ha fatto a Milano, e non solo.

Saranno le affinità tra i due e ovviamente i risultati a determinare il futuro tra il Napoli e Gattuso. Da Capri potrà venire fuori un rinnovo, così come potrà emergere l’assenza di alcun accordo. Non c’è alcuna fretta, da parte di entrambe le parti, di firmare un contratto oggi. Saranno altri i fattori.