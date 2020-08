Il presidente del Verona: “Faraoni? Con Giuntoli ne abbiamo già parlato, anche di cifre”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è stato anche un forte interesse per Kumbulla a gennaio, ma il calciatore preferì rinviare ogni discorso a fine stagione”

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di mercato, anche in prospettiva Napoli.

“Rrahmani? Il Napoli ha fatto un grande acquisto. È un buonissimo calciatore ed è un professionista esemplare: sarà un valore aggiunto per il Napoli. C’è stato anche un forte interesse per Kumbulla a gennaio, ma il calciatore preferì rinviare ogni discorso a fine stagione. Ora non si sa dove andrà, su di lui ci sono anche Inter e Lazio. Faraoni? Ne abbiamo parlato più di una volta con Giuntoli, quest’anno ha dimostrato di cosa è capace. Giuntoli lo aveva messo sul taccuino già da tempo e abbiamo parlato anche di cifre”.