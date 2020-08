Il Napoli offre uno sconto alla Roma per Milik in caso di pagamento cash di 30 milioni

Sul CorSport. E’ l’ultima proposta fatta dal club partenopeo ai giallorossi, poche ore fa. La trattativa resta aperta, ma bisognerà lavorarci ancora

La trattativa tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik non è semplice, scrive il Corriere dello Sport. La Roma offre i 10/ 12 milioni che ricaverebbe dalla cessione di Dzeko alla Juventus più Riccardi e Under, ma il Napoli vuole una parte cash più alta: 20 milioni. Il quotidiano sportivo parla di una proposta che il Napoli ha fatto ai giallorossi nelle ultime ore.

“L’ultima proposta fatta dal Napoli alla Roma è di poche ore fa: sconto per il centravanti in caso di pagamento cash: 30 milioni. La trattativa resta aperta, ma bisognerà lavorarci ancora. Non basteranno pochi giorni. Per questo la Roma aspetta prima di dare il via libera al centravanti bosniaco: deve avere la certezza di poter arrivare al suo sostituto, individuato in Milik”.

La Roma non ha nemmeno ancora l’accordo con Milik.

“C’è una differenza di mezzo milione all’anno sull’ingaggio. Il centravanti polacco chiede 5 milioni, oggi al Napoli ne guadagna 2”.

E neppure il Napoli ha ancora un’intesa con Under

“che chiede tre milioni, mentre Giuntoli ha detto al suo agente che può arrivare al massimo a due e mezzo”.