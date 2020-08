Lo riporta Sky Sport: lo svedese ha accettato l’ultima proposta dei rossoneri, che non prevede alcun tipo di bonus come in precedenza a scapito della parte fissa

Zlatan Ibrahimovic sarà un giocatore del Milan anche per la prossima stagione. Aspetto, questo, che non è mai stato particolarmente in dubbio, ma le parti non hanno raggiunto subito un accordo per proseguire insieme per le pretese economiche dello svedese.

Stando a quanto riporta Sky Sport, ieri sera c’è stato l’ok definitivo all’ultima proposta dei rossoneri: un ingaggio da 7 milioni, senza la previsione di alcun tipo di bonus che in precedenza servivano ad abbassare la parte fissa.

Accordo totale appena raggiunto tra il @acmilan e @Ibra_official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2020