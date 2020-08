I convocati di Sarri contro la Roma. Cristiano Ronaldo riposa per la Champions

Archiviato oramai il capitolo scudetto, per la sfida contro i giallorossi, la Juve lascia riposare i suoi pezzi forti in attesa della Champions

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro la Roma. La notizia è l’assenza di Cristiano Ronaldo, che viene risparmiato per la Champions League al pari di De Ligt. Ci sono Chiellini e Ramsey. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellin, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters

Attaccanti: Cuadrado, Higuaín, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia

Nonostante la minaccia di schierare l’Under 23, la Juventus di Sarri dovrebbe andare in campo con la versione migliore possibile contro la Roma: Higuain è sicuro del posto mentre CR7 non è stato convocato, con Bernardeschi a equilibrare il tridente. Matuidi e Rabiot giocheranno da mezzali, con Bentancur regista vista la squalifica di Pjanic. In difesa invece spazio a Danilo e Alex Sandro, con Rugani-Bonucci coppia centrale, anche se ha qualche chance anche de Ligt. In porta ancora spazio a Buffon