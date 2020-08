I contagi tornano a salire: in Campania sono 22 (in Italia 463)

Il dato positivo, a livello nazionale, è relativo ai decessi: 2 nelle ultime 24 ore, il minimo storico dall’inizio dell’epidemia

Tornano a salire i positivi, in Campania. Oggi i nuovi contagi sono 22, su 1.675 tamponi effettuati. Il totale dei positivi nella nostra regione arriva così a 5.077. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 6.

Contagi in risalita anche in Italia: 463 i nuovi casi (ieri erano stati 347). In particolare, si registra un balzo in avanti in Toscana, con 61 nuovi positivi, mentre in Lazio ci sono 38 casi, di cui 22 di importazione.

Per fortuna, invece, il numero dei decessi tocca il minimo storico dall’inizio dell’epidemia: 2 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 13). Aumentano di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 45.