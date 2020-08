Giuntoli: “Mercato? Lavoriamo sulle nostre forze, non sempre bastano gli acquisti”

Cristiano Giuntoli ha parlato così durante la presentazione in conferenza stampa di Osimhen e Rrahmani, a proposito dei prossimi investimenti di mercato in relazione al centrocampo.

Gattuso ieri non intendeva che soltanto il centrocampo era ballerino, ma che lo è stata tutta la squadra: si difende e attacca in undici, non voglio essere scontato però nella risposta. Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene non solo con i nuovi, ma con un’attitudine di tutta la squadra e non sempre basta il mercato per migliorare le cose. Non basta mettere uno che ha contrasto, corsa e palleggio, altrimenti bisognerebbe prenderlo dal Real Madrid.

Giustamente tutti vogliamo tutto, ma dobbiamo lavorare sulle nostre forze, abbiamo già fatto investimenti incredibili. È stato un girone di ritorno importante, poteva essere importantissimo con delle motivazioni che poi inconsciamente sono venute meno.