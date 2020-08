Giro di Polonia, Jakobsen operato. “Condizioni gravi ma non in pericolo di vita”

Il ciclista è stato sottoposto ad un complicatissimo intervento di cinque ore per ricostruire le ossa del viso. Nessuna lesione al cervello o alla colonna vertebrale

Ieri nel Giro di Polonia il ciclista olandese Fabio Jakobsen è stato vittima di una delle cadute più terrificanti della storia dello sport a due ruote . E’ stato ricoverato in ospedale e tenuto in coma farmacologico, intubato.

La Gazzetta dello Sport fornisce gli aggiornamenti del caso. Jakobsen è stato operato in Polonia da un’equipe dell’ospedale di Katowice che ha ricostruito le ossa del suo viso. Un intervento durato cinque ore, al termine del quale l’olandese resta in pericolo di vita ma in condizioni stabili. C’è un cauto ottimismo, scrive la rosea.

Il vicedirettore e medico dell’ospedale, Pawel Gruenpeter, ha dichiarato:

“L’intervento è stato molto complicato. Non esiste una minaccia per la sua vita, ma le condizioni restano gravi”.

Il ciclista non ha riportato lesioni al cervello o alla colonna vertebrale.