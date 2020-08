Giro di Polonia, Jakobsen è uscito dal coma. Le sue condizioni sono buone

Fabio Jakobsen sta bene. I medici lo hanno risvegliato dal coma e le sue condizioni sono buone. Il ciclista olandese, vittima di un terribile incidente durante il Giro di Polonia, è fuori pericolo. Ieri era stato sottoposto ad un intervento lunghissimo e complicato per la ricostruzione delle ossa del viso. Oggi l’account ufficiale del Giro su Twitter comunica che le sue condizioni sono incredibilmente in miglioramento.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is “good”. 👌#tdp20 @deceuninck_qst

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 7, 2020