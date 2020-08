Gazzetta: Barcellona-Napoli, Gattuso ha cinque buoni motivi per provarci

Il Barcellona si presenta alla sfida con l’organico ai minimi termini. L’assenza del pubblico favorisce il Napoli. Messi è in rotta con il club. I blaugrana sono fragili in difesa. E poi c’è Manolas

Il Napoli ha cinque ragioni per credere di portare a casa la vittoria contro il Barcellona. Li elenca la Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto l’organico. Con il recupero di Insigne, la squadra di Gattuso sarà al completo, mentre Setien ha a disposizione solo 13 giocatori della prima squadra.

Incide anche la partita a porte chiuse. Se si deve tentare l’impresa,

Terzo: Manolas.

“Negli ultimi due anni, il Barcellona è uscito dalla Champions ai quarti. Notti di veri e propri incubi, vissute entrambe in trasferta. Una, all’Olimpico, contro la Roma, quando con un colpo di testa, sul finire della gara, Kostas Manolas regalò la qualificazione in semifinale ai giallorossi. Stavolta, il difensore greco

vestirà la maglia del Napoli e chissà che non farà di tutto per ripetersi”