Di Marzio: Pepe Reina alla Lazio, domani firmerà un biennale

Stanco di aspettare il Valencia, l’ex portiere del Napoli ha accettato l’offerta di Lotito. Farà il secondo di Strakosha

Pepe Reina va alla Lazio. Stanco di aspettare il Valencia, Reina si accasa da Lotito e giocherà in Champions League. Farà il secondo di Strakosha. La stagione l’ha terminata in prestito all’Aston Villa con cui ha conquistato la salvezza in Premier.

Lo scrive Gianluca Di Marzio:

Confermate le indiscrezioni della stampa spagnola delle scorse ore, domani Pepe Reina firmerà con la Lazio un contratto biennale. Definito ormai l’accordo col Milan, sarà lui il portiere di riserva di Strakosha nella prossima stagione.