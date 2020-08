De Laurentiis: «Champions al Camp Nou? L’Uefa sottovaluta l’emergenza come ha fatto a marzo»

«Siamo pronti: ce la vogliamo giocare alla pari, ma siamo preoccupati per l’emergenza Covid in Catalogna». Repubblica scrive che il club partenopeo si opporrà fino all’ultimo momento

Nell’intervista rilasciata ieri a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente De Laurentiis si è soffermato anche sulla partita di Champions contro il Barcellona prevista l’8 agosto al Camp Nou. Il tema è scottante. I contagi in Catalogna continuano ad aumentare, ma il governo spagnolo rassicura che la situazione non presenta pericoli per il Napoli né per nessuno.

Queste le parole del patron azzurro sull’argomento.

«Siamo pronti: ce la vogliamo giocare alla pari, come all’andata al San Paolo. Ma siamo preoccupati per l’emergenza Covid in Catalogna. L’Uefa sottovaluta l’emergenza, come del resto aveva fatto a marzo».

A tal proposito, Repubblica scrive che il club partenopeo “si opporrà fino all’ultimo”.