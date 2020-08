CorSport: il mondo del calcio avrebbe dovuto essere più attento al Covid questa estate

Lo scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport, a proposito dei contagi che stanno emergendo tra i giocatori di Serie A di ritorno dalle vacanze.

A colpire, scrive Perrone, è soprattutto il caso di Sinisa Mihajlovic, reduce dal trapianto di midollo osseo per curare la leucemia.

E conclude:

“I calciatori sono ragazzi come gli altri ma anche professionisti che lavorano (ben pagati proprio per quello che rappresentano) per un’azienda importante. Un’azienda che qualche mese fa rischiava di non ripartire. Un’azienda che produce uno spettacolo legato a interessi, passioni, desideri. Un grande spettacolo per milioni di persone di cui loro sono gli attori principali. La libertà, loro più degli altri, avrebbero dovuto viverla con più attenzione. Per un’estate si poteva anche andare in montagna. Eh, lo so, ti abbronzi meno e non ci sono i vip con cui giocare a padel e immortalarti in una bella foto social, ma il distanziamento è naturale e il “coviddi” sta alla larga”.