CorSport: De Laurentiis alla ricerca continua del progresso, per non essere superato dal cambiamento

Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano commenta i sedici anni di De Laurentiis alla guida del Napoli. Un percorso proiettato verso la ricerca continua del progresso.

“Sembra un gioco ma è da un bel po’ che ha ormai smesso di esserlo: ed inseguendo quei rimbalzi (ir)regolari del pallone, in sedici anni, restando perennemente aggrappato ad una dimensione da eterno visionario, Aurelio De Laurentiis ha sistemato ciclicamente la macchina da presa sugli angoli più bui, per far luce sul futuro. La prossima frontiera non è mai l’ultima, perché c’è sempre un altro giorno in cui catapultarsi, per tentare – ostinatamente e gioiosamente – d’innovare”.