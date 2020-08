Commisso su Pallotta: “Non sapeva l’italiano”. Lui: “Arrabbiato perché non ti ho voluto alla Roma?”

Botta e risposta tra il patron della Fiorentina Rocco Commisso e l’ex presidente della Roma Jim Pallotta. In un’intervista a Radio Bruno Toscana, Commisso ieri ha dichiarato:

Oggi l’ex presidente della Roma risponde su Twitter.

“Dai Rocco, non puoi essere ancora arrabbiato dopo il nostro incontro di cinque anni fa a New York quando ti dissi che non ti avrei mai e poi mai voluto come partner in un grande club come la Roma“.