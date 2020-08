Camera, Sgarbi sospeso 15 giorni per gli insulti sessisti alla Carfagna e alla Bartolozzi

Una decisione presa all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza. L’episodio condannato si riferisce al 25 giugno. Sgarbi fu portato fuori dall’aula di peso. Fico: “‪Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo”

Il 25 giugno alla Camera andò in onda una straordinaria performance di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte criticò duramente l’operato dei magistrati e poi apostrofò con “vaffanculo”, “stronza” e “troia” la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi (magistrato) che aveva condannato le sue parole. Poi se la prese anche con la Carfagna che, quindi, lo allontanò dall’aula. Finì con Sgarbi portato via di peso dagli assistenti parlamentari, con tanto di video e foto che fecero il giro del web. Oggi arriva la sanzione disciplinare per quel comportamento.

La Presidenza della Camera ha deciso, all’unanimità, di sanzionare Sgarbi con 15 giorni di sospensione. Lo scrive, su Facebook, Roberto Fico.