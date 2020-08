Barcellona-Napoli, formazioni / Insigne titolare. Manolas in difesa, Demme regista

Le scelte di Gattuso e Setien per la partita di ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou

Il Napoli ha ufficializzato l’undici che scenderà in campo, tra poco, al Camp Nou, per sfidare il Barcellona di Setien. Gattuso si affiderà a Ospina in porta. Davanti a lui, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana il ruolo di regista è affidato a Demme. Ai suoi fianchi si muoveranno Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. In attacco, Insigne titolare nel tridente, insieme a Mertens e Callejon. Il Barcellona lascia in panchina i ragazzini Ansu Fati e Puig.

Napoli (4-4-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon. All: Gattuso

Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Suarez. All: Setien