Barcellona, l’epurazione di Koeman continua: via anche Rakitic, Vidal e Umtiti

Vidal e Rakitic hanno ancora un anno di contratto. Ora spetterà ai legali del club trovare un’intesa che soddisfi tutti. Per Umtiti, invece, il caso è più complesso.

“La sua situazione è semplicemente “insostenibile”, secondo quanto sottolineano dal club. Il fatto è che il difensore centrale francese ha giocato solo 30 delle ultime 120 partite per il Barcellona negli ultimi due anni , cioè meno del 30%, con l’handicap di avere un ingaggio record da 12 milioni di euro all’anno e un contratto fino al 2023. I suoi problemi al ginocchio sinistro e la sua caparbietà nel non voler operarsi lo hanno portato in questo autentico vicolo cieco. La soluzione è molto complicata: il centrale non sembra disposto a condonare nemmeno un euro. Inoltre, la sua partenza è molto difficile perché nessun club approverà un trasferimento senza prima fare un esame approfondito del ginocchio sinistro”.