Balzanelli (118): “Soltanto la visiera può evitare al Paese un altro lockdown”

Su La Stampa: «A scuola bisognerebbe tornare con mascherine e visiera. Protegge di più, costa poco e non va sostituita ogni tanto»

“Soltanto la visiera può evitare al Paese un altro lockdown” è il consiglio accorato del presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sulla Stampa.

«Non chiedo di abolire le mascherine, ma di introdurre le visiere. Anche a scuola, insieme ad un saturimetro in ogni classe: sono questi gli strumenti per la riapertura».

Il distanziamento è fallito e anche se la mascherina va bene, le persone tendono a toglierla dopo un certo periodo di tempo, per questo è meglio inserire anche la visiera che costa poco e non va continuamente sostituita, ma solo sanificata.

Tra i vantaggi che sottolinea Balzanelli anche quello di rendere meno difficoltosa la respirazione e poi copre anche gli occhi che sono una delle principali vie d’accesso per il coronavirus.

«Quello che sto dicendo l’ho testato sui miei uomini, a Taranto, dove sono direttore della centrale operativa del 118. Su 620 operatori non abbiamo avuto un solo caso positivo. Tutti, me compreso, in questi mesi hanno utilizzato visiera e mascherina»