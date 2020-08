Anche Schira conferma Allan all’Everton (per 30 milioni compresi i bonus)

Poco fa abbiamo pubblicato la notizia della cessione di Allan all’Everton, data dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio. La chiusura dell’affare è confermata da Nicolò Schira, che su Twitter annuncia la cessione per 30 milioni, compresi i bonus, dopo tre mesi di trattative e colloqui. Allan ritroverà Carlo Ancelotti.

Done deal! #Allan finally to #Everton after 3 months of talks. #Toffees will pay €30M (add-ons included) to #Napoli. Carlo #Ancelotti takes his first choice as a midfielder. All confirmed! #transfers #EFC https://t.co/bJtc0HldxZ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2020