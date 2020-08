Alvino: Llorente difficilmente lascerà l’Italia, occhio al Benevento

Su Twitter un indizio di mercato. Per conservare anche l’anno prossimo benefici fiscali economicamente rilevanti, l’attaccante dovrebbe restare nel nostro Paese e potrebbe sbarcare nel club di Vigorito

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino lancia su Twitter un indizio di mercato riguardante l’attaccante del Napoli Fernando Llorente. Per continuare a godere anche l’anno prossimo di importanti benefici fiscali, scrive, lo spagnolo non lascerà l’Italia. E probabilmente potrebbe finire al Benevento, che ha già in passato mostrato gradimento per lui.

