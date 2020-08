Allan, al momento l’unica offerta è dell’Everton (25 milioni). Per Repubblica non ci sarà al ritiro del Napoli

Se il Napoli vuole davvero 40 milioni, dovrà aspettare e vedere se accadrà qualcosa. L’Atletico Madrid ha Thomas in quel ruolo

Il calciomercato è lungo, molto lungo. Si concluderà il 5 ottobre. Repubblica Napoli stamattina scrive che sarà Allan ad accendere i fuochi della stagione: sarà lui il primo a non esserci al ritiro di Castel di Sangro previsto lunedì prossimo (24 agosto).

Prima si vende, poi si compra. La strategia è questa. E la scintilla arriverà quasi certamente da Allan che potrebbe non esserci lunedì 24 al ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli riparte tra una settimana e ha fretta di concretizzare il nuovo corso.

Quindi, letteralmente, Repubblica scrive che il Napoli dovrebbe vendere Allan in questa settimana. A meno che non intendesse altro.

Vendere Allan questa settimana, se De Laurentiis – come sembra – non ha intenzione di abbassare notevolmente il prezzo di 40 milioni, è molto molto difficile, per non dire impossibile.

Al momento, l’unica offerta reale per il brasiliano è quella dell’Everton. Venti milioni che possono arrivare a venticinque. Il resto, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, sono al più dei pour parler.

Facciamo l’esempio dell’Atletico. L’opzione Allan potrebbe aprirsi solo in caso di partenza di Thomas. Partenza che però è tutt’altro che certa. Piace all’Arsenal che però non gioca la Champions.