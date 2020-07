“Ronaldo animale da festa. Usciva, beveva e il giorno dopo si allenava. Ho amato le giocate di Maradona”

Zé Roberto a TYC Sport: “Quando arrivai al Real fu uno shock. Guardai i giocatori, erano tutti in giacca e cravatta. Fui costretto ad andare a comprare vestiti per evitare l’imbarazzo”

L’ex centrocampista del Real Madrid (e del Bayern Monaco e del Bayer Leverkusen) Zé Roberto, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di TYC Sport sul suo passato. Si è ritirato dal calcio a 45 anni.

Ha raccontato di quando arrivò al Real Madrid.

“ È stato uno shock. Guardai i giocatori, erano tutti in giacca e cravatta. Fui costretto ad andare a Corte Inglés per comprare vestiti ed evitare l’imbarazzo . Quando arrivai, Fernando Redondo sembrava un modello. Redondo è stato uno dei migliori giocatori con cui abbia mai giocato. Il miglior centrocampista. con la sua classe, il suo piede sinistro … “.

I suoi idoli? Pelè, Maradona e Zico.

Il migliore compagno di squadra?

E Ronaldo è anche il miglior compagno di festa.

“Ronaldo era un animale da festa. Usciva ed arrivava il giorno successivo per allenarsi e quello che faceva quasi senza dormire era incredibile. Aveva bevuto dei drink, ma il giorno dopo si è allenato come un animale. Anche Vampetta era un animale da festa. Ronaldinho aveva una discoteca a casa. Ma preferivo non andare”.