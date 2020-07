Zampa: “Tamponi ogni 7 giorni? La Figc formuli la proposta, siamo pronti a discuterne”

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuta a Radio Punto Nuovo:

“Il Ministro Spadafora ha parlato ampiamente della riapertura degli stadi, ma a settembre. Dobbiamo prendere l’abitudine di guardare giorno per giorno come vanno le cose, in molti Paesi c’è un ritorno, tant’è vero che sono stati presi provvedimenti: ciò ci deve far stare all’erta. Detto questo, pensiamo che se tutto resta com’è, le persone si impegneranno a rispettare le regole date, cioè massima igiene, distanza e mascherina, possiamo immaginare una riapertura. Bisogna però accompagnare questo con un piccolo dubbio: a settembre riapriamo le scuole e c’è da capire che impatto avrà sulla popolazione. La notizia di riapertura a Settembre credo possa essere rispettata, tanto più ci impegniamo, e non tutto ciò che vedo mi porta a pensarlo, come feste senza mascherine – tanto prima abbiamo riaperture. L’estate è la stagione più favorevole alla riduzione del virus, ma rischiamo di gettare via ogni passo fatto finora. Invito tutti a fare ulteriore attenzione, i numeri ci dicono che i giovani contagiati aumentano, ciò è dato da comportamenti superficiali e scorretti. C’è bisogno di qualche proposta concreta da mandare al CTS, se da parte di Gravina o da Vaia arriva qualche proposta di modifica che può essere discussa, sicuramente se ne può parlare. Tamponi ogni 7 giorni? La FIGC formuli questa proposta, siamo pronti a discuterne“.