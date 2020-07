Vucinic: «Ho avuto il Covid, sono stato ricoverato per tre giorni, ho avuto paura»

Al CorSport: «Mi è rimasto solo un segno nei polmoni. Ho avuto per fortuna una forma lieve. Vorrei che non abbassassimo la guardia. Il virus è un nemico invisibile, ti può colpire alle spalle senza che tu te ne accorga»

In un’intervista al Corriere dello Sport, Mirko Vucinic racconta di avere avuto il Covid e di aver temuto per la sua vita.

«Ero in Montenegro, a Podgorica, ho sentito un po’ di alterazione: avevo la febbre a 38,2. Niente di che. Nei giorni successivi la temperatura è calata, per cui ero abbastanza tranquillo ma visto il periodo ho preferito fare il tampone: era positivo. Non l’ho presa bene, sinceramente. Con tanta gente che muore, anche nel mio Paese dove la situazione è abbastanza allarmante, ero preoccupato. Mi sembrava tutto strano: non avevo sintomi così gravi, eppure mi hanno ricoverato in ospedale nel reparto Covid».