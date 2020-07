Valentino Rossi: “Sono contento di essere tornato sul podio, è quasi come una vittoria”

“Sono davvero molto felice, è passato tanto tempo dall’ultimo podio e veniamo da un periodo negativo con brutti risultati. In questo weekend abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente, abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

Valentino Rossi torna sul podio del MotoGP a 41 anni, dopo 15 mesi. E diventa come una vittoria. Lo dice lui stesso:

“Sono molto contento di essere tornato sul podio, non è paragonabile a una vittoria ma è molto simile. Sono davvero molto felice, è passato tanto tempo dall’ultimo podio e veniamo da un periodo negativo con brutti risultati. In questo weekend abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente e di questo ne sono felice perché con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro”.