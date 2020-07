Speranza annuncia la sospensione dei voli dal Bangladesh

A seguito dell’aumento dei positivi registrato negli ultimi giorni in Italia, molti dei quali provenienti proprio dal Bangladesh, il Ministro ha annunciato il provvedimento restrittivo

Dopo il recente aumento di casi di coronavirus in Italia, molti dei quali importati, molti virologi e politici hanno espresso la propria preoccupazione e questa mattina il Ministro Speranza sui social ha annunciato di aver preso delle contromisure necessarie

Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al covid 19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza.