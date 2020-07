Simeone: “Il VAR danneggia e aiuta tutti. Più rigori al Real perché attaccano di più”

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato delle polemiche arbitrali che stanno animando la Liga: “Il VAR è più giusto con quelli che vincono”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha presentato la partita col Celta Vigo di domani. Durante la conferenza stampa, gli è stato chiesto un parere sulle polemiche tra Real Madrid e Barcellona per i presunti favori arbitrali ricevuti dai Blancos nelle ultime gare.

Non soffermiamoci troppo su situazioni che possiamo risolvere. Il VAR espone tutti alle proprie decisioni. Prima non avevamo la possibilità di rivedere qualcosa. Poi possono sbagliare comunque. Il VAR è più giusto con quelli che vincono: se gli vengono attribuiti più rigori è perché attaccano di più, come succede col Real Madrid. Ciò che accade lo vede l’arbitro, la gente, lo rivediamo anche noi. Poi c’è una persona che decide, che è il VAR. Ne trarremo tutti pregiudizi e benefici.