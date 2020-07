“Il Real ha il Var in poppa”. Caos arbitrale, Tebas ricorda la telefonata tra il Madrid e la federazione

Zidane si definisce stufo ma la polemica è una tempesta. Bartomeu (Barcellona): “Gli arbitri aiutano sempre la stessa squadra”

“Mi sto stancando, sempre le stesse cose… Sembra vinciamo solo per merito degli arbitri. Dovete rispettare Madrid e i giocatori. Ma non cambierà”.

Zinedine Zidane s’è scocciato. Perché da quando la Liga è tornata in campo non si parla d’altro che di Var e Real, Real e Var. Una polemica continua a costante, che si autoalimenta ogni giornata. E così a San Mamés, dove né l’arbitro González González né Gil Manzano al Var hanno continuato con le loro decisioni sul campo a fomentare la teoria secondo cui “gli arbitri favoriscono sempre gli stessi”, come dice il Presidente del Barca Bartomeu. Per L’Equipe “il Real ha la Var in poppa”.

Quando Marcelo cade in area al 70′, ai suoi auricolari arriva immediatamente la chiamata del Var che lo avverte: il brasiliano è stato colpito da Dani Garcia. Rigore. Il problema è che due minuti dopo, Sergio Ramos pesta il piede di Raul Garcia, questa volta nell’area Merengue. Nonostante le proteste basche, l’arbitro si rifiuta di rivedere l’azione al monitor e lascia passare. Il nuovo capitolo del caos.

Il dibattito è così acceso che non riguarda più solo le due pretendenti al trono. A El Pais Javier Tebas, presidente della Liga, ha rilasciato un’intervista al programma “Onze” di Esport3 in cui ha nuovamente censurato la chiamata fatta a gennaio da Florentino Pérez al presidente federale Luis Rubiales, in cui si lamentava – lui – del funzionamento del VAR.

“Che un club importante come il Madrid, venti minuti dopo una partita, possa fare quella chiamata, è sconveniente per il mondo arbitrale e in generale. Provoca più tensione negli arbitri che si trovano al Var”.

Un fatto, scrive El Pais, è che dall’appello di Florentino a Rubiales gli “aiuti arbitrali al Real Madrid sono andati avanti fino a quando i blancos non si sono ripresi la leadership del campionato. “Con la Var c’è stato un prima e un dopo la chiamata di Florentino a Rubiales”, disse Tebas.

Lo aveva detto Piqué in tempo meno sospetti, che gli arbitri avrebbero aiutato il Real. I fatti, per ora, danno ragione ai sospetti.

Dopo Villarreal-Barça, Bartomeu ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di un criterio unificato nell’uso della Var: “Per me ha un brutto sapore, la Liga è la migliore lega del mondo e la Var sta incidendo su alcuni risultati. Sembra che preferisca sempre una squadra”.