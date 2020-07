L’allenatore del Barcellona alla vigilia del derby con l’Espanyol: “Il Var non viene usato in modo uniforme, serve un criterio unico”

Quique Setien, alla vigilia del derby catalano con l’Espanyol, ha presentato così la sfida in conferenza stampa, a partire dal suo futuro sulla panchina del Barcellona.

Ne stiamo parlando. Io ho dato la mia opinione su come stanno andando le cose, ci sono diverse questioni che devono essere risolte. Dobbiamo evitare alcuni errori, perché molte cose le facciamo bene. Voi dite che i risultati determinano le sorti di un allenatore, lo capisco ma non convincerete che deve essere così .

Tema caldo delle ultime settimane in Spagna è l’utilizzo del VAR, che molti hanno considerato troppo sbilanciato a favore del Real Madrid.

Possiamo ancora vincere la Liga, manterremo viva la speranza fino all’ultimo giorno vincendo ogni partita. E non ci riusciremo quest’anno, ci riproveremo il prossimo. Il VAR a volte favorisce una squadra, altre volte un’altra. C’è sempre una che trae beneficio e l’altra che viene danneggiata. È uno strumento straordinario che non viene utilizzato in modo uniforme. Molte volte crea confusione, bisogna avere un criterio unico per gli episodi da rivedere.