Che Sergio Busquets fosse il miglior incontrista d’Europa si poteva supporre. Ma guardare il rapporto impressionante tra i contrasti effettuati e quelli riusciti è comunque sbalorditivo. Lo spagnolo domina in questa classifica e ciò serve ancora di più a dare la giusta dimensione della sua assenza nel Barcellona: contro il Napoli, infatti, sarà squalificato. Venne ammonito per quella brutta entrata su Mertens costretto a uscire.

Busquets ha bloccato l’avversario con l’80% dei tackle tentati e nessuno ha una percentuale così alta con un numero così elevato di contrasti effettuati.

Who are the most efficient midfield tacklers in Europe?

Some of the younger players stand out on this one. With Busquets far and away the best in Europe… pic.twitter.com/yUIg4nfTQS

