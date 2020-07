Sconcerti: Lo scudetto della Juve quest’anno è lo scudetto di Cristiano Ronaldo

E’ stato il vero grande solista di una Juve che non è mai riuscita a diventare squadra fino in fondo. Da solo ha segnato praticamente il 42% di tutti i gol della Juve.

Quello della Juve di quest’anno sarà lo scudetto di Cristiano Ronaldo, ad affermarlo Mario Sconcerti a Calciomercato.com, che sottolinea quando il campione portoghese sia stato molto più decisivo quest’anno di un anno fa.

E’ stato il vero grande solista di una Juve che non è mai riuscita a diventare squadra fino in fondo. E Ronaldo per questo compito è perfetto.