Sarri fa polemica sull’orario del derby: “Se pensiamo di vendere così le partite all’estero, la vedo dura..”

Il tecnico della Juve: “una partita giocata alle 5 di pomeriggio a luglio è sempre una partita a rischio fortissimo, sarà una fornace”

Contento, ma come al solito pieno di spunti polemici, il tecnico della Juve Maurizio Sarri in conferenza al termine della gara contro il Genoa. Non ha infatti risparmiato le sue critiche sulle scelte degli orari per le partite della sua squadra

“Un derby e un derby e poi una partita giocata alle 5 di pomeriggio a luglio è sempre una partita a rischio fortissimo, quindi vediamo di recuperare energie e di tirare fuori prestazioni e risultato in quella che sarà una fornace Ho sentito far polemica alle persone per le partite alle 21.45 che è l’unico orario in cui si può giocare a calcio in Italia a luglio. Se pensiamo di vendere così le partite all’estero la vedo dura..”