Roberto Insigne: “Contro il Crotone Inzaghi ha spaccato la lavagna. Lorenzo e io insieme? Un sogno”

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

“Inzaghi dopo il primo tempo contro il Crotone ha rotto la lavagna negli spogliatoi. Dobbiamo a lui la vittoria del campionato con 7 giornate di anticipo: il mister non molla mai, ci mantiene sempre sul pezzo, noi lo stimiamo molto. Lui e Gattuso sono simili, carismatici e grintosi allo stesso modo. Pippo ci dice sempre che per vincere tutto quello che ha vinto e per aver segnato tanti gol in Serie A ha sempre dato qualcosa in più degli altri, in partita e in allenamento. È molto fissato sulla sua alimentazione e sulla nostra, lo seguiamo veramente tanto. Se lo segui come si deve e fai quello che dice, vinci un campionato con 7 giornate d’anticipo contro squadre di alto calibro”.