Ribery: “Ho firmato per Ia Viola, Viola per sempre”

Le prime parole di Ribery dopo il furto subito nella sua abitazione avevano fatto gridare all’addio del campione pronto a lasciare la Fiorentina per proteggere la sua famiglia. Poi sono arrivate le parole della società che si è schierata al fianco del suo tesserato e infine è stato lo stesso Ribery a chiarire il suo futuro e le sue intenzioni commentando un post dell’amico Seba Frey in cui fa capire di essersi tranquillizzato:

“Fratello mio, grazie tante. Tu mi conosci, sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre”.