Dopo il furto, Ribery minaccia di lasciare Firenze: “La mia famiglia viene prima di tutto”

L’attaccante della Fiorentina ha pubblicato su Twitter un video in cui mostra la devastazione lasciata dai ladri e un lungo sfogo in cui scrive: “prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere”

Dopo il furto subito nella villa di Bagno a Rispoli, Frank Ribery ha postato su Instagram un video della casa derubata. Le immagini mostrano chiaramente la devastazione lasciata dai ladri, Ribery attraversa silenziosamente le stanze, per mostrare quanto accaduto.

Ma non è tutto. Subito dopo, l’attaccante ha pubblicato anche un lungo sfogo in cui sembra paventare un addio a Firenze e alla Fiorentina.

“Di ritorno da questa vittoria contro il Parma, sono tornato a casa. “A casa” in Italia, Paese dove ho deciso di trasferirmi e di proseguire la mia carriera dopo tanti begli anni passati a Monaco. Ecco cosa ho trovato. Allora, mia moglie ha perso qualche borsa e qualche gioiello ma grazie a Dio non è l’essenziale. Quello che mi lascia sotto shock è la sensazione di essere vulnerabile, questo non l’accetto. Come dobbiamo sentirci oggi, dopo quanto è accaduto? Non corro dietro ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro un pallone, la mia passione. Ma, passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere”.