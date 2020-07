Repubblica: c’è l’impegno di Osimhen con De Laurentiis, al più presto la firma sul quinquennale da 3 milioni

Nella trasferta di Bergamo, ieri, era assente Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli aveva troppo da fare per chiudere l’affare Osimhen. Lo conferma Repubblica Napoli. Che parla di un accordo raggiunto tra l’attaccante del Lille e il presidente De Laurentiis.

“Ma nel frattempo la società sta programmando anche il futuro e per questo alla trasferta in Lombardia (nonostante l’importanza della posta in palio) non ha preso parte il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: rimasto in città per seguire da vicino gli sviluppi della trattativa per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ripartito ieri per la Francia col sorriso e con la maglia azzurra virtualmente sulle spalle, dopo una full immersion di 48 ore che l’ha aiutato a chiarirsi in maniera quasi definitiva le idee sul suo futuro. Vale infatti come un impegno la stretta di mano tra il giocatore e Aurelio De Laurentiis, che hanno gettato durante il faccia a faccia di Capri le basi per firmare al più presto un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione. Il presidente si dovrà però prima accordare con Lille (offerta di partenza 40 milioni più Ounas) e soprattutto cedere Milik, nel mirino di Juventus, Milan e Tottenham. Se ne riparlerà nei prossimi giorni”