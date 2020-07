Real Madrid, Mariano positivo al coronavirus

La notizia di un positivo è dell’emittente Onda Cero, Marca ha svelato l’identità del giocatore. Salterà la partita di Champions col Manchester City

Un giocatore del Real Madrid è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l’emittente spagnola Onda Cero, che riferisce che è stato messo in isolamento domestico e oggi non si è allenato. Con ogni probabilità sarà indisponibile per la partita di Champions League contro il Manchester City.

Marca ha poi svelato l’identità del giocatore del Real Madrid: si tratta di Mariano Diaz.

🚨Un jugador del @realmadrid ha dado POSITIVO por Covid-19!! *Está CONFINADO en su casa y por supuesto NO ha entrenado hoy. Se pierde el partido contra el Manchester City Via Fernando Burgos #Radioestadio pic.twitter.com/7nbk80z4Lf — Radioestadio (@Radioestadio) July 28, 2020

Pochi minuti dopo, il club ha rilasciato un comunicato ufficiale dove ha confermato che il contagiato è Mariano e che è in ottima salute, essendo risultato asintomatico.